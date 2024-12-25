Мощный взрыв, есть жертвы: что известно о пожаре в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Мощный взрыв прогремел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе утром 25 декабря, после чего в здании начался пожар. Что известно о произошедшем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв газа и пострадавшие

Согласно первым сообщениям СМИ, причиной возгорания стал взрыв бытового газа на четвертом этаже. В здании сразу выбило стекла. Пламя распространилось на площади около 900 квадратных метров. На место ЧП приехал заместитель прокурора республики Николай Клепов, который будет контролировать процесс установления обстоятельств, и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. О произошедшем ЧП было доложено президенту Владимиру Путину.

На данный момент известно как минимум о девяти пострадавших. Одна женщина погибла — 57-летняя уборщица, которая пришла в торговый центр перед открытием пораньше. Информацию о погибшей подтвердил и глава республики. Он также добавил, что состояние еще одного пострадавшего уточняется. С ним работают врачи.

Обстановка на данный момент и версия о БПЛА

Сергей Миняйло подчеркнул, что территория оцеплена. На месте взрыва работает следственная группа. В 10:45 возгорание удалось полностью ликвидировать. Однако в здании сильное задымление, специалисты осматривают помещения на предмет очагов возгорания и проводят поиск возможно находящихся в торговом центре людей.

«На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего. Буду держать в курсе», — заявил Меняйло в своем телеграм-канале.

Позже глава республики сообщил, что причиной пожара стало падение обломков БПЛА. Данную версию, по словам Меняйло, подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. Также на видео с камер прослеживается, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ведут поиск фрагментов.

Ранее 23 декабря пожар начался возле военного аэродрома «Миллерово» после атаки ВСУ.