Пожар начался возле военного аэродрома «Миллерово» после атаки ВСУ

Сильный пожар начался около военного аэродрома ВС РФ «Миллерово» в Ростовской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах в соцсетях.

По предварительным данным, из-за падения обломков украинского беспилотника загорелась лесопосадка за территорией военного аэродрома.

В понедельник вечером, 23 декабря, Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Ростовскую область и район акватории Азовского моря возле Таганрога. В городе была объявлена ракетная опасность.

В результате работы средств ПВО над акваторией Азовского моря были сбиты два вражеских БПЛА и девять дронов над территорией Ростовской области.

Ранее блогер Васильев сравнил атаку украинских БПЛА на Казань с терактом в США 11 сентября.