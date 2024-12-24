Пожар начался возле военного аэродрома «Миллерово» после атаки ВСУ
Фото: [соцсети]
Сильный пожар начался около военного аэродрома ВС РФ «Миллерово» в Ростовской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах в соцсетях.
По предварительным данным, из-за падения обломков украинского беспилотника загорелась лесопосадка за территорией военного аэродрома.
В понедельник вечером, 23 декабря, Минобороны РФ сообщило о массированной атаке ВСУ на Ростовскую область и район акватории Азовского моря возле Таганрога. В городе была объявлена ракетная опасность.
В результате работы средств ПВО над акваторией Азовского моря были сбиты два вражеских БПЛА и девять дронов над территорией Ростовской области.
Ранее блогер Васильев сравнил атаку украинских БПЛА на Казань с терактом в США 11 сентября.