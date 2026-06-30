Может ли школа запретить кроссовки и требовать определенную прическу: что закон говорит о форме

Перед началом нового учебного года многие родители сталкиваются с вопросами школьного дресс-кода и покупают одежду заранее. О том, может ли администрация обязать носить обувь определенного типа, требовать конкретный цвет формы или даже регулировать прическу ученика, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

По словам эксперта, российские школы действительно вправе устанавливать требования к внешнему виду обучающихся, однако такие правила должны быть закреплены в локальных нормативных актах образовательной организации и соответствовать федеральному законодательству.

«Школа может определить единый стиль одежды, цвет формы или рекомендованные элементы гардероба. Это делается для соблюдения делового стиля и создания равных условий для учеников. Однако требования не должны нарушать права ребенка и носить дискриминационный характер», — пояснил Лаврентьев.

Юрист отметил, что с обувью ситуация аналогична. Если в правилах внутреннего распорядка указано, что в помещении необходимо носить сменную обувь с немаркой подошвой, такое требование считается законным. Но запретить ребенку приходить, например, в чистых однотонных кроссовках только потому, что администрация предпочитает туфли, школа не может, если подобное ограничение прямо не прописано и не имеет объективного обоснования.

Еще больше вопросов возникает вокруг причесок. По словам юриста, законодательство не позволяет школам диктовать ученикам длину волос или запрещать определенные стрижки только из эстетических соображений.

«Требования могут касаться аккуратности внешнего вида и соблюдения санитарных норм. Например, на уроках технологии или химии длинные волосы могут попросить убрать из соображений безопасности. Но запрещать определенную прическу, цвет волос или требовать короткую стрижку исключительно по желанию администрации школа не вправе», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Он добавил, что аналогичный подход действует и в отношении аксессуаров. Если украшения или элементы одежды создают угрозу безопасности во время занятий либо нарушают образовательный процесс, школа вправе установить разумные ограничения. Однако любые требования должны быть одинаковыми для всех учеников и заранее доведены до сведения родителей.

При возникновении спорной ситуации юрист рекомендует сначала ознакомиться с уставом школы и положением о внешнем виде обучающихся. Если требования администрации выходят за рамки этих документов или противоречат законодательству, родители вправе обратиться к директору, а при необходимости — в органы управления образованием или прокуратуру.

Тем временем выпускники школ начали активную подготовку к поступлению в вузы, а цифровые сервисы позволяют подать документы, не выходя из дома. В 2026 году абитуриенты по-прежнему смогут отправлять заявления сразу в несколько университетов через интернет, существенно экономя время и средства.