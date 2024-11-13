Может встретить другого мужчину: раскрыта причина слез и переживаний невестки Дробыша

«Либо это развод, либо какая-то пауза в отношениях. Это точно не связано с изменой, но внутри она переживает свои личные страхи и борется с ними. Александра проходит трансформационный период, после которого у нее уже не будет ничего из того, что она имеет сейчас. Как раз к ним она не готова. И здесь возможно несколько вариантов развития событий: либо этот человек изменит свое отношение к ней, либо она встретит другого мужчину, который будет намного лучше, а эту историю забудет, как страшный сон», — добавила Алексеева.