Может встретить другого мужчину: раскрыта причина слез и переживаний невестки Дробыша
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Невестка Виктора Дробыша Александра заявила, что в ее жизни произошло тяжелое событие. По словам девушки, она плачет каждый день, но раскрывать все карты произошедшего пока не хочет. Что на самом деле происходит в жизни Саши Дробыш и связано ли это с ее супругом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).
По словам эзотерика, девушка может находиться в депрессии, связанной с уходом близкого человека.
«Она закрылась от всего мира, замкнулась в себе и не хочет ничего раскрывать, афишировать. Возможно, это разрыв отношений, ссора. Карты говорят об уходе от прошлого. Также указано на отдаление. Может быть, человек находится где-то далеко, и ей тяжело от этого. Но это однозначно близость душ, что-то сокровенное, внутреннее, а значит, связано с любовью, с отношениями», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Сейчас Александра находится в состоянии непринятия ситуации, она все еще верит, что все изменится, и человек поменяет свое мнение, продолжила таролог.
«Либо это развод, либо какая-то пауза в отношениях. Это точно не связано с изменой, но внутри она переживает свои личные страхи и борется с ними. Александра проходит трансформационный период, после которого у нее уже не будет ничего из того, что она имеет сейчас. Как раз к ним она не готова. И здесь возможно несколько вариантов развития событий: либо этот человек изменит свое отношение к ней, либо она встретит другого мужчину, который будет намного лучше, а эту историю забудет, как страшный сон», — добавила Алексеева.
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