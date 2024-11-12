Лерчек могла себя спасти, но не стала: стала известна причина новых финансовых проблем Чекалиной

Известный блогер Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, не успела отдохнуть от череды судебных процессов о неуплате налогов и отмывании денег, как снова попала под внимание налоговой. На этот раз следствие обвиняет Лерчек и ее бывшего мужа в выводе денег за марафоны по похудению в Дубай по поддельным документам. Всего блогеры вывели более 250 млн рублей.

Опрометчивые поступки и халатность или матрица судьбы привели Лерчек к череде финансовых проблем? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответила нумеролог Кристина Щербань. По ее словам, не совсем верно утверждать, что ситуация касательно проблем с законом «повторилась».

«Дело в том, что первое уголовное дело оказалась «проверкой и испытанием» в ее судьбе. Такие события приходят в жизнь не просто так, а ради важных уроков, которые нужно осознать и пройти», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Предположить, что история не закончится, было возможно, продолжила нумеролог.

«Все это можно просчитать по дате рождения. Также можно и увидеть возможные дальнейшие сценарии. Никогда нет одного четкого пути, их всегда несколько, но на каком мы окажемся — определяют наши поступки и выборы в прошлом и настоящем. К сожалению, Валерия снова оказалась на «минусовой» тропинке. И если изначально вопрос был только к налоговому законодательству, то сейчас уровень посерьезнее», — отметила Щербань.

Глобальные перемены — вот что могло ее спасти, уверена нумеролог. Валерии было необходимо пересмотреть свои приоритеты, взгляды на жизнь — именно для этого были даны трудности, которые они с супругом прошли. Однако внутренних изменений в Лерчек, по словам нумеролога, так и не произошло, в связи с чем на блогера обрушилась новая волна проблем с законом.

«Возможно, она наладила все дела с документами и оплатами, но эти перемены не коснулись ее личности в той мере, в которой это предполагалось. Разрушенный брак также подлил масла в огонь. Если бы они смогли в такой непростой ситуации его сохранить, сценарий, вероятнее всего, был бы сейчас иной», — заключила эксперт.

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