«Может затопить нижние этажи»: как самостоятельно решить проблему с протечкой в квартире

В Москве продолжаются плановые отключения горячей воды, в период которых у горожан могут возникать проблемы с протечкой в квартирах. Эксперт в области ЖКХ, слесарь-сантехник Игорь Мельников в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, как можно решить проблему самостоятельно.

Как уточнил специалист, после отключения горячей воды может протечь полотенцесушитель и водосчетчик горячей воды. В таких случаях на них незамедлительно нужно закрыть краны. После этого рекомендуется обратиться в управляющую компанию дома для разрешения ситуации.

«Однако если утечка произошла до запорной арматуры [до крана], помочь сможет только аварийная служба, поскольку в таком случае нужно закрывать стояки горячего и холодного водоснабжений в подвале», — заявил специалист.

Замедление в этом процессе, объяснил эксперт, может вызвать другие большие проблемы.

«К примеру, если утечка произошла на пятом этаже, то может затопить и нижние этажи дома», — предупредил слесарь-сантехник.

Кроме того, недавнее отключение отопления может повлиять и на работу радиаторов.

«При протечке радиаторов также нужно закрыть краны на них. В старых домах кранов на радиаторе может и не быть, в таком случае нужно сразу вызывать аварийную службу», — заключил Мельников.

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