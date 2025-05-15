Не только картофель: эксперты спрогнозировали взлет цен на овощи и фрукты в России летом 2025 года

Цены на плодово-ягодные культуры и картофель могут вырасти на 5-10% летом 2025 года из-за весенних заморозков, повлекших потерю урожая на 15-20%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что к особенно пострадавшим плодово-ягодным культурам относятся абрикосы, черешня, слива, инжир. Все эти ягоды и фрукты могут стоить дороже летом 2025 года.

«Кроме того, в центральных регионах страны пострадали посевы раннего картофеля. Под угрозой оказались и посевы сахарной свеклы. К счастью, в этом году аномальные погодные условия затронули только часть территории страны, в отличие от 2024 года», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По подсчетам аграриев, продолжила она, средние потери в урожае составили порядка 15-20%, а порой и выше. Однако это, скорее, не приведет к серьезному подорожанию овощей и фруктов.

«Это связано с тем, что большая часть плодовоовощной продукции в России все же заморского происхождения. По объему импорта овощей и фруктов наша страна занимает четвертое место в мире, закупая ежегодно до 7 млн тонн продукции. Впрочем, нельзя исключать небольшой рост цен на продукцию отечественного сельхозпроизводства (5-10%)», — подчеркнула Проданова.

Однако с большой долей вероятности, добавила эксперт, рост будет нивелирован государством за счет дальнейшего расширения импорта и поддержки отечественного АПК.

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