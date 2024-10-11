Можно ли получить компенсацию за установленные рядом с домом вышки сотовой связи: разбор юриста — шанс на миллион рублей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил , что россияне могут получить компенсацию за установленные рядом с их домами вышки сотовой связи. Однако юрист Юрий Капштык пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что получить ее не так просто.

Он подчеркнул, что подобные вопросы должны обсуждаться в первую очередь с управляющей компанией, которая отвечает за благоустройство территории и содержание внешней фасадной системы — сад и дом.

«Во-первых, никогда никакие ретрансляторы сотовой связи не могут быть установлены без прохождения экспертизы, без согласования с Роскомнадзором и Роспотребнадзором, чтобы не причинить вред жильцам и гражданам. Во-вторых, депутат правильно отметил, что получить компенсацию можно только в случае, если будет установлена причинно-следственная связь», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, есть категории людей, которые подвержены энергетическим влияниям в связи с гипертонией или сердечной недостаточностью.

«К примеру, если у человека установлен электромагнитный сердечный клапан, то вышка будет существенно ухудшать его здоровье, создавая электромагнитное поле. В этом случае право на компенсацию однозначно имеется. Но установить, что именно вышка повлияла — это достаточно долгий процесс через суд, через судебно-медицинскую экспертизу», — добавил Капштык.

Размер компенсации определяется судом и может быть достаточно весомой суммой, продолжил он.

«Если выяснится, что причинение вреда здоровью путем электромагнитного воздействия вынудило человека проходить долгосрочный курс лечения, использовать дорогие медицинские препараты, а также к этому добавится определенный набор продуктов, которые содержат необходимые витамины, посещение врачей, то сумма может быть и выше 1 миллиона рублей, если это действительно такая редкая ситуация», — подчеркнул эксперт.

Но в настоящий момент установка вышек операторов сотовой связи, добавил юрист, носит систематизированный характер.

«Хаоса, который наблюдался примерно 15-20 лет назад, уже нет. Вопрос правильности и законности установки уже прописан, имеются определенные алгоритмы согласования и ввода в эксплуатацию. И не стоит забывать, что многие жители даже с удовольствием идут на то, чтобы установить у себя ретрансляторы для усиления сигнала сотовой связи, для пользования интернетом, который на сегодняшний день уже является мобильным и прекрасно работает в любых уголках», — заключил юрист.

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