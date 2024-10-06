В РФ может появиться налог на бездетность мужчин: как он будет работать и что будет с алиментами

Налог на бездетность должен быть введен для граждан России мужского пола старше 25 лет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Ранее об идее ввести налог на бездетность для мужчин, который существовал в СССР, высказался депутат Андрей Гурулев, которого поддержали в Госдуме.

«Это правильно, потому что до 25 лет человек учится, проходит обязательную военную службу и только к этому возрасту фактически уже в полной мере гражданин, выполняющий все свои обязанности», — заявил Капштык интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также юрист отметил, что важно предусмотреть и то, что некоторые люди имеют физиологические противопоказания. Например, бесплодие.

«В этой ситуации человек же не виноват, что он не может иметь детей, хотя может быть даже и хочет. Кроме того, остается на рассмотрении вопрос о мужчинах, которые женились, но развелись, а после развода остались дети. Этот человек платит алименты, дети по закону его, но он живет отдельно. Получается, что в таком случае взыскивать тоже нельзя», — добавил Капштык.

Однако идея, отметил эксперт, неплохая, но также необходимо применять налог на бездетность и к матерям, которые не имеют противопоказаний, но при этом не рожают детей.

«Учитывая политику государства на повышение демографии и на то, чтобы создать условия для сохранения полноценных семей, эта мера должна поднять ценность семьи и непосредственно ценность наличия детей», — заключил юрист.

Ранее юрист рассказал, что нельзя дарить на День учителя 5 октября.