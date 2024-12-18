Муцениеце и Дранга подтвердили слухи о романе поцелуем: стало известно, что пара может сыграть свадьбу через год

Между актрисой Агатой Муцениеце и музыкантом Петром Дрангой существует сильное притяжение. Артисты симпатизируют друг другу, но не факт, что они связаны глубокими обязательствами на данный момент. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева. Однако через 1-2 года пару могут ожидать судьбоносные события, предсказала таролог.

Муцениеце и Дранга в очередной раз подогрели слухи о своем романе, появившись вместе на показе фильма «Братья». Когда свет погас на время просмотра, актриса положила голову на плечо своему спутнику, а после они поцеловались, сообщил Super. По словам Королевой, на данный момент отношения Муцениеце и Дранги находятся на этапе определения и размышлений, однако в ближайшем будущем история их романа может сделать серьезный поворот.

«Если их отношения продолжатся, они могут развиваться в необычном направлении. Вероятность брака существует, но все зависит от того, как они справятся с неожиданностями и испытаниями, которые могут возникнуть», — объяснила Королева.

Таролог посоветовала паре не торопиться с решением вступать в брак и позволить отношениям развиваться естественным образом. Карты Таро показали ей, что Муцениеце и Дранга могут сыграть свадьбу через 1-2 года. При этом эзотерик подчеркнула важность постепенного и гармоничного перехода отношений на новую ступень.

Совместная жизнь актрисы и музыканта может стать счастливой. Дети Муцениеце от брака с Павлом Прилучным будут сравнивать нового мужа матери со своим отцом, но при этом найдут в нем друга, подчеркнула таролог. Их реакция будет зависеть от того, как Дранга войдет в семью, сумеет ли он создать доверительную атмосферу.

Свои дети у Муцениеце и Дранги тоже могут появиться, если они все-таки сыграют свадьбу. Вероятность этого высока, заключила Королева.

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