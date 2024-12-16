Дочь Анастасии Заворотнюк беременна: стал известен пол звездного малыша

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась радостной новостью о беременности в своем Instagram*. Жизнь малыша будет наполнена неожиданными переменами и возможностями, большими шансами на успех, предсказала эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Личную жизнь Анна Заворотнюк тщательно скрывает. Известно лишь, что несколько лет назад она вышла замуж. Предположительно, избранником дочери знаменитой актрисы стал выпускник Школы бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке Тимур Исмаилов. На данный момент он занимает должность генерального директора международной торговой корпорации Pamo Global. Карты Таро показали Королевой, что дочь Заворотнюк действительно ждет первенца от Исмаилова.

По ее словам, ребенок вырастет харизматичным, жизнерадостным и уверенным в себе. Творческие черты малыш унаследует от артистичной бабушки, но развивать их будет по-своему. Королева предсказала, что у дочери Заворотнюк родится девочка.

Карты также указали эзотерику на семейное благополучие и процветание в жизни Анны. Возможно, в будущем у нее родятся еще дети.

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