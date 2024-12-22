Музыканты, актеры и художники: назван топ-5 самых творческих знаков зодиака

Первую строчку рейтинга занимают мечтательные Рыбы, они славятся богатым воображением и часто выражают себя через искусство, музыку и литературу. Рыбы глубоко эмоциональны, что придает их произведениям уникальность и трогательность, уточнила Королева. Склонны к творчеству и Водолеи, их смело можно считать новаторами и экспериментаторами. Представители этого знака зодиака видят мир иначе и во всем ищут нестандартные пути решения. Творческий потенциал Водолеев выражается в инновационных идеях, дизайне и науке.

Львы занимают третье место в зодиакальном топе. Их творческое проявление часто связано с перформансами, отметила эзотерик. Львы — прирожденные актеры, режиссеры и художники. Множеством идей обладают Близнецы, склонные к литературе и журналистике. Близнецы отлично взаимодействуют с людьми и умеют адаптироваться к новым ситуациям, берутся за креативные проекты.

Последнее место в рейтинге занимают главные эстеты среди знаков зодиака — Весы. Свой творческий потенциал они проявляют в дизайне, моде и искусстве. По словам Королевой, Весы обладают безупречным чувством стиля и знают, как создавать что-то прекрасное.

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