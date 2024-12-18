Стабильные и верные партнеры: назван топ-5 однолюбов среди знаков зодиака

Символом стабильности Королева назвала Тельцов, которые ценят комфорт, безопасность и ответственно подходят к выбору партнера. Если Тельцы вступили в брак, то будут преданы супругу. На втором месте стоят Раки, способные отдать все ради любимого человека. Эзотерик назвала их настоящими семьянинами, которые стремятся создать гармонию дома.

Также в топ-5 однолюбов вошли прагматичные и избирательные Девы, которые не склонны разбрасываться своими чувствами. Девы любят по-настоящему и надолго. Серьезно относятся к отношениям и Козероги, они не ищут мимолетных увлечений, а стремятся построить долгосрочный союз. Замыкают рейтинг Скорпионы, несмотря на репутацию страстных партнеров, они невероятно верны, если любят своего избранника по-настоящему, заключила Королева.

Ранее стал известен рейтинг самых развратных знаков зодиака.