На собеседовании спрашивают знак Зодиака: названы 3 правильных варианта ответа

Среди работодателей появился новый тренд — запрашивать на собеседовании у потенциального работника его знак зодиака. Какие мнения руководителей на этот счет существуют и что в таком случае стоит отвечать кандидату на вакансию, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, на данный момент это не очень распространенная практика, но в некоторых случаях с этим действительно можно столкнуться.

«Отношение руководителей к этому также варьируется. Некоторые могут считать это смешным, забавным, прикольным, в то время как часть людей это воспринимают как дискриминацию и даже что-то неуместное», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если вам задают такие вопросы, есть несколько вариантов ответов, продолжила она.

«Можно ответить с юмором, с улыбкой, что это всего лишь один из аспектов вашей личности, только часть. Если у вас общение с астрологом, можно просто сказать, что предпочитаете сосредотачиваться на профессиональных качествах и опыте», — добавила Лоикова.

Третий тип реакции — если на ваш взгляд вопрос неуместен, можно просто перевести разговор на более профессиональные темы.

«Эти реакции тоже бывают очень странные. У меня как-то тоже бывало, что спрашивали знак зодиака, и я тоже отвечала, а оппонент сказал «ну, пойдет». Что пойдет? Куда пойдет? Не пояснили. Поэтому бывают такие сотрудники, особенно в китайских компаниях. Там часто держат внештатного консультанта по астрологии. Он смотрит каждого сотрудника. Это практически значимое лицо, и они принимают решения, в том числе опираясь на знак Зодиака», — подчеркнула HR-специалист.

Также в описании вакансии могут указывать предпочтительные знаки Зодиака, отметила эксперт.

«Я считаю, что выбирать необходимо по профессиональным навыкам, а потом уже, наверное, тем самым делать какие-то выборы. Профессиональные и личные навыки мне важнее. А с точки зрения нумерологии, астрологии и прочих аспектов — компании разные, требования разные и, возможно, кому-то это подходит», — заключила Лоикова.

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