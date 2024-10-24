Королевы драмы: назван топ-5 самых истеричных знаков зодиака

Истерики — нередкое проявление эмоций в жизни многих людей. Однако есть те, кто больше и сильнее других впадают в такое состояние и доводят до кипения даже самых спокойных собеседников. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила пять наиболее истеричных знаков зодиака.

Истеричками можно смело назвать чувствительных и ранимых Раков. Порывы эмоций могут настигнуть представителей этого знака зодиака совершенно внезапно. По словам Алексеевой, Рак способен устроить настоящую драму даже из-за незначительной обиды.

В топ истеричных знаков зодиака также вошел Скорпион, чьи страсть и интенсивные эмоции иногда выходят из-под контроля. Такие люди могут вызвать бурю из-за малейших подозрений, что, как считает эзотерик, делает их настоящими мастерами истерик. К частным вспышкам гнева из-за своей импульсивности склонны Овны, чье недовольство способно вылиться в громкие споры и необдуманные поступки, заявила Алексеева.

Она также включила в топ самых истеричных знаков зодиака Близнецов, двойственность их натуры может стать источником внутреннего конфликта. Представители воздушной стихии не всегда способны понять, чего хотят, из-за этого их реакция становится непредсказуемой. Лев также вошел в топ истеричек. Его гордость может привести к эмоциональному взрыву, если кто-то затронет достоинство этого огненного знака зодиака. По словам Алексеевой, Львы умеют делать сцену и привлекать внимание.

«Каждый из этих знаков уникален, и, как говорят, истерики — это всего лишь проявление эмоций», — заключила эзотерик.

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