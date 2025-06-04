На Викторию Боню вновь завели дело о пропаганде наркотиков: в чем обвиняют телеведущую и что ей грозит

В отношении Виктории Бони составили протокол за пропаганду наркотических средств по статье 6.13 КоАП, пишет ТАСС. В случае признания вины телеведущей, ей будет назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако Виктория может и вовсе избежать наказания, сообщил интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

Возможное наказание

Дело уже передано на рассмотрение в судебные органы. Ожидается, что судебное заседание состоится в конце июня. Сама Виктория утверждает, что стала жертвой мошеннических действий, в результате которых злоумышленники получили контроль над ее доменным именем и использовали его для распространения нелегальных веществ. Дело Бони связано с размещением на ее сайте пропаганды запрещенных веществ и с рекламой даркнет-площадок, сообщили ТАСС правоохранители.

«Судя по размеру штрафа, это инкриминируется как реклама, пропаганда через интернет психотропных наркотических веществ или иных препаратов. Если слова Виктории о том, что мошенники завладели ее доменом и проводили свою рекламную компанию, будут подтверждены, то она, возможно, будет освобождена от административной ответственности. В противном случае, если факт завладения ее доменом не будет подтвержден, Виктории придется оплатить штраф», — пояснил эксперт Капштык интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Проверка на пропаганду в 2023 году

Ранее прокуратура уже инициировала расследование в отношении Виктории Бони по подозрению в распространении информации, пропагандирующей наркотические и психотропные вещества. Поводом для проверки послужили заявления, что Боня «неоднократно призывает своих подписчиков в социальных сетях к употреблению галлюциногенного средства».

Фото: [ t.me/v_bonya ]

До этого с просьбой о проверке блогера обратилась представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Елена Крайт. В ее обращении было указано, что Боня систематически рекламирует так называемые ретриты по сакральной медицине с участием шаманов, которые включают в себя употребление отвара аяуаска.

Аяуаска — это отвар, используемый шаманами, в состав которого входят диметилтриптамин и мескалин. Данные вещества находятся под запретом в России и внесены в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых контролируется государством.

Ранее выяснилось, почему старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от имени и фамилии.