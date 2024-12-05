На завод за 140 тысяч рублей: стало известно, где в Москве предлагают самые высокие зарплаты промышленникам

Транспортное машиностроение стало самым высокооплачиваемым производственным направлением в Москве — средний доход новичков в отрасли составил 140 350 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы», проанализировав среднее предложение в разных секторах промышленности за 11 месяцев 2024 года. Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За год средние предлагаемые зарплаты в сфере промышленности в Москве выросли на 16% — с 64 973 рублей до 75 166 рублей. Число вакансий в отрасли выросло на 58% по сравнению с 2023 годом.

Второе место по размеру зарплат занимает металлургическая промышленность (в среднем 124 653 рублей в месяц). Следом идут энергетика (около 112 873 рублей) и производство промышленного оборудования и станков (порядка 112 677 рублей). Средние предлагаемые зарплаты в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности составили 98 606 рублей.

Московский бизнес столкнулся с нехваткой квалифицированных кадров в промышленной отрасли, поэтому предприниматели вводят программы обучения, наставничества, предлагают кандидатам расширенные социальные пакеты и льготы. Как заявили эксперты «Авито Работы», в 1 полугодии 2024 года работодатели в 3 раза чаще предлагали сотрудникам возможности для обучения, чем в прошлом году.

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