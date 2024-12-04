Крах американской экономики: «шокирующий прогноз» падения доллара может стать реальностью

Курс доллара может упасть на 20% по отношению к основным валютам и на 30% — к золоту в 2025 году, дал «шокирующий прогноз» датский Saxo Bank. Экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что предсказания датчан нельзя назвать настолько шокирующими, и снижение курса доллара на 20%, но не ниже 80 рублей вполне реально.

По ее словам, курс доллара переоценен на 20-30% из-за политической линии, основанной на военных конфликтах, ставших абсолютной нормой в поведении США. Литвиненко назвала возможное падение доллара в 2025 году «нормальной ситуацией» из-за его завышенной стоимости на данный момент.

«Надо понимать, что даже если в течение года доллар упадет на 20%, это не случится в один момент», — добавила эксперт.

Экономист объяснила, что прогнозы падения доллара связаны с позицией избранного президента США Дональда Трампа, который является жестким переговорщиком. В 2025 году мир будет наблюдать торгово-экономическую войну между Америкой и Китаем. Литвиненко считает, что Трамп хочет отвоевать рынки, которые уже находятся под КНР.

«Из-за этого доллар может просесть. Потому что Дональд Трамп не является мягким переговорщиком, который идет, как Китай, постепенными шагами. Он действует жестко, в лоб и быстро. Если его что-то не устраивает, он разворачивается и уходит или прогибает свою линию разными инструментами. Вот на этом и основаны эти прогнозы», — отметила экономист.

Российская экономика выиграет на фоне падения доллара, так как курс рубля будет расти, продолжила она. Главное, чтобы это не отражалось на цене на нефть. Литвиненко не исключила, что страны начнут рассчитываться за сырье не только долларами.

«Это абсолютно нормальная ситуация развития. Саммит БРИКС, который прошел в Казани, это показал. Страны БРИКС договорились об использовании национальных валют в собственных расчетах, а это уже практически половина всей мировой торговли. Конечно же, им удобнее использовать свои валюты или юань, потому что все-таки Китай превалирует. На этом фоне тоже доллар будет проседать», — заключила эксперт.

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