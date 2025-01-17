Народные приметы на 18 января. Традиции и обычаи в Крещенский сочельник
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Православная церковь 18 января празднует Крещенский сочельник. В народном календаре дату называют Голодный вечер. Подробнее о празднике и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
В Крещенский сочельник соблюдается строгий пост. Верующие воздерживаются от пищи до вечера, когда на небе появляется первая звезда, символизирующая Вифлеемскую звезду. После этого принято есть сочиво — блюдо из вареных зерен пшеницы, меда, орехов и сухофруктов. Отсюда и название дня — «сочельник».
Вечером 18 января в храмах совершается Великое освящение воды. Верующие берут ее домой, чтобы пить, окроплять жилища и сохранять на весь год. В ночь с 18 на 19 января, а также в сам день Крещения, многие верующие участвуют в традиционном купании в проруби (иордани). Считается, что это очищает душу и тело от грехов. Однако это не является обязательным обрядом, а скорее народной традицией.
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Приметы
- Много снега на деревьях — к большому урожаю плодов и меда;
- Если накормить скотину кормом с примесью снега — страшные Крещенские морозы она перенесет без труда;
- Если девушка умоется талой водой от крещенского снега, она на весь год застрахована от оспы и веснушек;
- Искупаться в Сочельник в бане — к красоте и крепкому здоровью на ближайший год;
- Если накормить снегом кур — они весь год будут хорошо нестись;
- Слышан громкий лай собак — к удачной охоте и рыбалке весь год;
- Нельзя ссориться и ругаться, а также отказывать людям в простых просьбах людям;
- Желательно навести порядок в доме.
Именины в этот день отмечают: Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения, Полина.
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