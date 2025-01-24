Народные приметы на 25 января. Что делали в Татьянин день, чтобы преуспеть в учебе

День памяти великомученицы Татьяны отмечают православные верующие 25 января. Также эта дата ассоциируется с Днем студента. Об истории праздника и запретах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Великая мученица Татьяна родилась в Риме в 3-м веке. Происходя из знатной семьи, она предпочла духовный путь, отвергнув мирские блага. Постепенно Татьяна стала известна своей красотой и мудростью, что привлекло внимание императора, который настоял на браке. Верная своим убеждениям, Татьяна отказалась, за что была подвергнута жестоким мучениям.

Этот день верующие проводят с молитвами и богослужениями, прося у святой помощи в учебе и преодолении трудностей на пути к знаниям. Нельзя ругаться, ссориться и драться, а также отказывать кому-либо в помощи. Также не следует наводить беспорядок в квартире. Считается, что полезно убраться перед праздником.

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Приметы

Если не напиться в Татьянин день — учеба будет даваться сложнее;

Чтобы везло в учебе, принято утром отстоять молебен, посвященный святой Татьяне, а потом приступать к веселью;

Родившаяся в Татьянин день девочка станет прилежной хозяйкой, способной к наукам;

По приметам, родившийся в этот день мальчик будет несчастен;

Сильный ветер и метель — к неурожаю, засухе и неудачной рыбалке;

Солнечная, но морозная погода — лето выдастся теплым и урожайным;

Звездное небо без облаков — к ранней весне;

Хорошей приметой считается печь каравай: если хлеб поднялся холмиком в середине — жди удачу в этом году, жизнь пойдет в гору;

Нельзя ругаться, ссориться и драться;

Не рекомендуется устраивать бардак в доме, лучше убраться накануне;

Запрещено отказывать в помощи людям.

Именины в этот день отмечают: Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

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