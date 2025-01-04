Народные приметы на 5 января. Как в День Федула Зимнего защищали домашних животных от болезней

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Память мученика Феодула чтят православные верующие 5 января. В народе дата известна как Федул Зимний. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

История жизни мученика Феодула полна удивительных событий. Феодул родился в христианской семье и с юных лет проявлял сильную веру и преданность Христу. В трудное время гонений на христиан Феодул не смог остаться в стороне — он проповедовал Евангелие и наставляя многих на путь истинный.

На суде, став мучеником, он не отрекся от веры. После жестоких пыток Феодул погиб, став символом стойкости и преданности. 5 января христиане собираются в храмах, чтобы помолиться о силе духа и попросить о помощи. Для защиты домашних животных в этот день пекли пряники в форме овец, коров и петухов, а колдуны, согласно поверьям, совершают самые мощные обряды.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Ветреная погода в этот день — к хорошему урожаю;
  • Оконные ставни скрепят — к оттепели;
  • Нужно быть осторожнее с острыми предметами, так как рана после пореза будет заживать долго;
  • Родившиеся в этот день после заката выходят победителями из любых передряг;
  • Чтобы защитить домашних животных от болезней, пекли пряники в форме овец, коров и петухов;
  • Выпечку не съедали сразу, а заворачивали в чистую тряпку и клали в укромное место до Рождества;
  • Считается, что колдуны 5 января совершают самые сильные обряды и наводят порчу на домашний скот и хозяев;
  • Нельзя отдавать долги, чтобы не влезть в долг еще много раз.

Именины в этот день отмечают: Наум, Иван, Павел, Василий.

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