Народные приметы на 5 января. Как в День Федула Зимнего защищали домашних животных от болезней

Память мученика Феодула чтят православные верующие 5 января. В народе дата известна как Федул Зимний. Подробнее о приметах и запретах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

История жизни мученика Феодула полна удивительных событий. Феодул родился в христианской семье и с юных лет проявлял сильную веру и преданность Христу. В трудное время гонений на христиан Феодул не смог остаться в стороне — он проповедовал Евангелие и наставляя многих на путь истинный.

На суде, став мучеником, он не отрекся от веры. После жестоких пыток Феодул погиб, став символом стойкости и преданности. 5 января христиане собираются в храмах, чтобы помолиться о силе духа и попросить о помощи. Для защиты домашних животных в этот день пекли пряники в форме овец, коров и петухов, а колдуны, согласно поверьям, совершают самые мощные обряды.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Ветреная погода в этот день — к хорошему урожаю;

Оконные ставни скрепят — к оттепели;

Нужно быть осторожнее с острыми предметами, так как рана после пореза будет заживать долго;

Родившиеся в этот день после заката выходят победителями из любых передряг;

Чтобы защитить домашних животных от болезней, пекли пряники в форме овец, коров и петухов;

Выпечку не съедали сразу, а заворачивали в чистую тряпку и клали в укромное место до Рождества;

Считается, что колдуны 5 января совершают самые сильные обряды и наводят порчу на домашний скот и хозяев;

Нельзя отдавать долги, чтобы не влезть в долг еще много раз.

Именины в этот день отмечают: Наум, Иван, Павел, Василий.

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