Народные приметы в день Екатерины Александрийской 7 декабря: что нельзя делать одиноким девушкам

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Православная церковь 7 декабря чтит великомученицу Екатерину Александрийскую, а день в народном календаре называют Катерина Санница. Подробнее о святой и приметах на 7 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Великая мученица Екатерина Александрийская родилась в знатной семье в Александрии в 3-м веке. С ранних лет она проявляла выдающиеся интеллектуальные способности и интересовалась христианским учением. Когда император Максимин воздвиг гонения на последователей Христа, Екатерина решилась выступить против языческой идеологии. Она обращала в христианство философов и ученых. Ее мученическая смерть на колесе и последующая казнь стали символом непреклонности, вскоре она была канонизирована.

Традиции даты включают особые богослужения, освящение воды и праздничные угощения. В этот день верующие могут помолиться Екатерине, которая считается покровительницей брака. Ее просят о встрече с суженым или невестой, а также о счастье в семье.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Если звезды кажутся маленькими — будет звездопад;
  • Круги вокруг луны — к морозу;
  • Коровы трясут задними ногами — к холоду;
  • Если 7 декабря ясная погода, значит зима будет морозной;
  • Замужние женщины не надевали новую обувь в этот день, чтобы не поссориться с супругом;
  • А одиноким девушкам лучше ни с кем не ссориться и не злиться, чтобы не было проблем с замужеством;
  • Не принято подметать пол в Екатеринин день, чтобы не вымести из дома благополучие.

Именины в этот день отмечают: Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий, Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений.

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