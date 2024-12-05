Россиянам на Новый год выплатят по 10 тысяч рублей: кому заплатят и кто деньги получить не сможет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в ответ на многочисленные обращения граждан выдвинул инициативу, касающуюся введения единоразовой выплаты в 10 тыс. рублей под названием «Новогодний семейный бюджет». Кто и при каких условиях, согласно проекту, сможет получить выплату, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Так, размер выплаты должен составить 10 тыс. рублей. Она будет рассчитана на семьи с детьми, чей доход в расчете на одного члена домохозяйства окажется меньше прожиточного минимума, а также одиноких родителей и пенсионеров.

«Напомню, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля на душу населения, 16 844 рубля для трудоспособного населения, 14 989 рублей на детей и 13 290 рублей для пенсионеров. Такая дополнительная финансовая поддержка могла бы стать хорошим подспорьем для наиболее уязвимых слоев населения, тем более что по словам чиновника, данная выплата становиться возможной в рамках перераспределения бюджетных ассигнований», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако экономист подчеркнула, что официальных сообщений о новых выплатах к новому году от государства пока не было.

«Вместе с тем, практика предновогодних выплат в нашей стране уже имеется. Подобного рода финансовую помощь семьи с детьми получили в 2020 году. Тогда на так называемую «президентскую выплату» в размере 5 тыс. рублей могли претендовать только семьи, в которых есть дети не старше 8 лет», — заключила Проданова.

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