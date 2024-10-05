Народный праздник Ириада Спорная: истории, традиции и обряды очищения

Народный праздник Ириада Спорная отмечается ежегодно 6 октября, по старому стилю — 23 сентября. В этот день почитают мученицу Раису (Ираиду) Александрийскую. В чем суть праздника и какие обряды можно совершать 6 октября, «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, 6 октября — это день, когда природа начинает готовиться к зимнему покою, и в народной традиции возникло множество обрядов, связанных с предсказанием судьбы.

«Ираида Спорная, согласно народным поверьям, является покровительницей этого времени. В старину было принято гадать на воде, что символизировало глубокое взаимодействие с природой и духами предков. Для этого использовали чистую воду, чаще всего из родника, и добавляли к ней различные предметы: монеты, хлебные крошки или цветы, оставленные на поверхности», — пояснила ясновидящая.

Традиции праздника также включают в себя обряды очищения, когда люди сжигали старые вещи, прося благословения на будущий год.

«Распространены были и различные ритуалы на удачу: например, загадывание желаний с помощью яйцеклассификации, где использование яйца как символа жизни обрамляет поиски счастья. Таким образом, 6 октября — это день, насыщенный таинственной атмосферой, когда обряды и гадания соединяют нас с духами времени и предков, открывая двери в будущее», — добавила Алексеева.

Один из ритуалов, которые можно проводить в этот день, называется «Сияние свечи». Для его проведения понадобятся две свечи: белая и черная.

«Уединитесь в спокойном месте, зажгите свечи и сосредоточьтесь на своем вопросе или желании. Белая свеча символизирует позитив и защиту, черная — препятствия и страхи. Наблюдайте за пламенем: если белая свеча горит ярко и ровно, это знак благоприятного исхода. Если черная свеча начинает трещать или дымиться, возможно, вам стоит обратить внимание на свои внутренние барьеры», — рассказала эзотерик.

А второй ритуал, продолжила она, называется «Зеркало судьбы». Для него необходимо зеркало и любимая мелодия.

«Вечером при свечах встаньте перед зеркалом и включите музыку. Глядя в отражение, произнесите формулу: «Я открываю путь своей судьбе». Наблюдайте за своими эмоциями и внутренними ощущениями. Если в отражении вы видите себя уверенным и счастливым, это хороший знак. Если же возникают негативные чувства, возможно, стоит пересмотреть свои цели», — заключила Алексеева.

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