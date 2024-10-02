Вместе до смерти: топ-5 самых верных знаков зодиака
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Верность — одно из самых важных качеств, которые люди ценят друг в друге. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала «Подмосковье сегодня», представителей каких знаков зодиака отличает преданность.
По словам Алексеевой, на пятом месте среди самых верных знаков зодиака стоят Козероги. Они не бросают своих партнеров в трудные времена и по-настоящему ценят долгосрочные отношения. Эзотерик отметила, что верность для Козерогов — не просто слово, а истинное убеждение. Следом в топе самых верных знаков идет Скорпион, чья страстная натура делает его преданным и сильным союзником. Эти люди способны на глубокие чувства и верность, если решатся довериться своему партнеру.
Дева стоит на третьем месте зодиакального рейтинга. Практичность и внимание к деталям делают их надежными спутниками. Меркурианский знак стремится к гармонии и порядку в отношениях. Также верность отличает эмоциональных Раков, которые привязываются к партнерам и защищают их, отметила эзотерик. Представители этого знака зодиака заботливые и преданные своим спутникам.
Самым верным знаком зодиака Алексеева назвала Тельцов. Этих людей отличает стойкость и надежность. Тельцы — приверженцы стабильности в отношениях и готовы работать над ними, несмотря на трудности.
Ранее эзотерик назвала самых жадных представителей гороскопа среди мужчин.