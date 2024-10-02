Вместе до смерти: топ-5 самых верных знаков зодиака

По словам Алексеевой, на пятом месте среди самых верных знаков зодиака стоят Козероги. Они не бросают своих партнеров в трудные времена и по-настоящему ценят долгосрочные отношения. Эзотерик отметила, что верность для Козерогов — не просто слово, а истинное убеждение. Следом в топе самых верных знаков идет Скорпион, чья страстная натура делает его преданным и сильным союзником. Эти люди способны на глубокие чувства и верность, если решатся довериться своему партнеру.

Дева стоит на третьем месте зодиакального рейтинга. Практичность и внимание к деталям делают их надежными спутниками. Меркурианский знак стремится к гармонии и порядку в отношениях. Также верность отличает эмоциональных Раков, которые привязываются к партнерам и защищают их, отметила эзотерик. Представители этого знака зодиака заботливые и преданные своим спутникам.

Самым верным знаком зодиака Алексеева назвала Тельцов. Этих людей отличает стойкость и надежность. Тельцы — приверженцы стабильности в отношениях и готовы работать над ними, несмотря на трудности.

Ранее эзотерик назвала самых жадных представителей гороскопа среди мужчин.