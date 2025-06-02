Навроцкий хочет вернуть Львов и презирает Украину: чего ждать России от нового президента Польши

Российско-польские отношения ухудшатся после победы Кароля Навроцкого на выборах президента Польши из-за его антироссийских взглядов, несмотря на критику политика и в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, Навроцкий может питать надежды на возвращение западных территорий Украины в состав Польши. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Навроцкий набрал 50,9% голосов по итогам подсчета всех избирательных бюллетеней. Ранее политик в эфире телеканала Polsat выступал против вступления Киева в НАТО, однако, как подчеркнул политолог, это не связано с позитивным отношением к Москве.

«Отношения России и Польши изменятся в худшую сторону. У президентов Польши ограниченные полномочия власти и основу внешней политики реализует правительство и Министерство иностранных дел. Но в пределах того, что возможно, мы от Навроцкого можем ожидать только худшего», — считает специалист.

Это связано с антироссийскими взглядами нового польского лидера, поделился эксперт.

«Он сделал себе карьеру на одном простом деле: отрицание всего, что связано с Польской Народной Республикой и с ее сотрудничеством с Советским Союзом. Навроцкий в Институте национальной памяти Польши занимался только вопросами негатива: поднимал на щит героев антикоммунистического сопротивления и забытых солдат, которых он считал главными героями. Институт национальной памяти — это институт антирусских. „Русские — это вековечные враги Польши“, — Навроцкий эту тему раскручивал везде, где только мог», — выразил мнение политолог.

При этом выбор в пользу Навроцкого может говорить о том, что антироссийские настроения близки и польскому народу, считает Светов.

«Сам факт, что поляки поддержали его, а не мэра Варшавы, говорит о том, что значительной части польского общества близки антирусские взгляды. Есть идеи среди определенной части европейских политиков, что надо вообще разорвать отношения с Россией, и он будет это делать. Навроцкий будет верным сторонником Соединенных Штатов Америки. И партия, которой он принадлежит [„Право и справедливость“], все время носилась с идеей, что Польша должна быть любимой женой США», — отметил эксперт.

В частности, американцы должны вливать большие средства в польское государство, создавая там военные базы и сильную армию. Также Навроцкий запомнился резкими высказываниями в адрес Украины и лидера страны Владимира Зеленского. Однако это не связано с военным конфликтом Москвы и Киева, отметил политолог.

«Они связаны с психологией польской элиты, которая смотрит на украинцев как на людей второго сорта и на Украину как на часть Польши. Вот отсюда Навроцкий и подходит, надо как-то по-другому выстраивать политику [Запада в отношении Киева]. И самое главное, чтобы Львовщина и другие территории [Украины] вернулись в состав Польши», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам РФ.