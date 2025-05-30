США готовы прекратить расширение НАТО к границам РФ: блеф или реальные намерения, что скажет ЕС

Расширение НАТО к границам России зависит не только от решения США, но и от Евросоюза. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью ABC News заявил, что Штаты готовы прекратить расширение НАТО к границам России, а вступление Киева в альянс «не обсуждается». Как отметил эксперт Маркелов, в этом вопросе не все так однозначно, поскольку Евросоюз имеет другую позицию.

«Евросоюз пока занимает тихую, спокойную, но антитрамповскую позицию. ЕС на сегодняшний день один из самых сильных антитрамповских лобби. Американцы могут говорить все, что угодно. Они говорят о своих идеях, желаниях, политических и экономических мечтах. Но как только эти мечты начинают реализовываться в физику, то есть на земле делаться, то мы видим, что ничего не делается», — заявил политолог.

Как отметил эксперт, США пытаются работать сразу на два фронта, давая сигналы как ЕС, так и России.

«Мы понимаем, что заявление красивое, этого безусловно ждет Россия, сигнал для нас. Второй сигнал — это намек Евросоюзу: „Хватит раздражать Россию, потому что именно вы [лидеры ЕС] стали причиной того, что мы не смогли с Россией договориться“», — выразил мнение специалист.

В частности, на договороспособность повлияло продвижение НАТО к границам РФ. Политолог напомнил о создании баз в Румынии, Польше, Чехии, Финляндии и Швеции.

«Я думаю, что в 99% случаев вопросы о ситуации с НАТО в Европе будут приниматься в обязательном порядке с консультированием с Евросоюзом. А пока Евросоюз занимает глобалистскую и агрессивную позицию против России. Трамп и никакие его люди не могут ничего сделать. Расширение НАТО на Восток — это не проблема, которую могут решить США в одностороннем порядке», — заключил Маркелов.

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