Назван самый жадный знак зодиака среди мужчин

Самые щедрые мужчины в России живут в Ростове-на-Дону, заявили «Известия» на основе данных исследования аналитического центра SOKOLOV. Ростовчане покупают своим избранницам наиболее дорогие украшения на Новый год. А как на щедрость мужчины влияет его знак зодиака, «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

По ее словам, особой щедростью отличаются Стрельцы и Рыбы. Первый славится своей открытостью, он дарит внимание и поддержку без особых поводов, стремится поделиться знаниями с другими людьми, открыв для них новые горизонты. Рыб отличает эмпатия и умение делится эмоциями и заботой, их щедрость — это бесконечный источник поддержки и любви.

Щедрость также отличает Раков, которые всегда готовы поддержать близких, и Весов, готовых потратить время и усилия на создание комфортной атмосферы для окружающих, чтобы сделать их счастливыми. Водолеи, как подчеркнула ясновидящая, всегда делятся своими знаниями и идеями, их щедрость проявляется в глубоких разговорах и энтузиазме к общественным инициативам. Общительные Близнецы заражают окружающих своим азартом и энергией.

«В каждом знаке зодиака заложено множество граней. Их отношение к щедрости и жадности зависит не только от астрологических характеристик, но и от личного опыта. Знаки зодиака, обладающие жадностью, часто вызывают множество споров и интерпретаций», — отметила эзотерик.

Так, жадность отличает Тельцов, чье стремление к стабильности и комфорту может перерастать в чрезмерную привязанность к вещам и финансам. Любящий роскошь и внимание Лев с радостью отдает много, но требует в ответ еще больше восхищения и признания своего величия, подчеркнула Алексеева. Дева в стремлении к совершенству и контролю материальных и эмоциональных аспектов жизни рискует стать жертвой собственных стандартов. Овна отличает вечная тяга к приключениям и новизне, в погоне за которыми он иногда ставит свои желания выше всего, забывая о потребностях окружающих.

Второе место среди жадных мужчин, как считает эзотерик, занимают представители знака зодиака Скорпион, которые могут быть скрытными в вопросах финансов и подарков. Самым жадным знаком зодиака Алексеева назвала Козерога. Эти мужчины расчетливы, они стремятся к накоплению материальных ресурсов, что порой выглядит как жадность. Козероги ставят на первый план карьеру, для повышения статуса и благосостояния они готовы пожертвовать душевным спокойствием.

«Вместе эти знаки создают комплексный портрет жадности, где каждая личность по-своему переживает и реализует свои стремления, оставляя неизгладимый след в окружающем мире», — подчеркнула экстрасенс.

Ранее эзотерик Алексеева составила гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь.