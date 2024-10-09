Названы опасные для сердца продукты, которые мы едим каждый день

Заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о самых полезных и вредных продуктах для сердечно-сосудистой системы. Врач отметил, что для здоровой работы сердца питание должно оставаться полноценным.

По словам специалиста, крайне полезны для сердечной мышцы любые овощи и фрукты. Однако существует исключение: пациентам, принимающим Варфарин, нельзя есть зеленые овощи и фрукты.

Среди вредных для сердца кардиолог назвал жирные молочные продукты, сливочное масло и жирные сорта мяса (баранина, свинина и говядина). Врач отметил, что красное мясо не полезно для сердца, лучше отдать предпочтение белому мясу. Полностью убирать перечисленные продукты из рациона не стоит, следует ограничить их количество, особенно пациентам с ишемической болезнью сердца.

«Питание должно быть полноценным, сбалансированным по содержанию минералов, аминокислот, витаминов, а главное — по энергетической ценности, чтобы не допускать ожирения. Важен момент: сколько калорий мы съели, столько и потратили, чтобы не было ожирения, потому что это один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний», — заключил кардиолог Краснов.

Ранее диетолог Анна Кривова рассказала, как правильно выбрать хурму в магазине, чтобы получить максимум пользы от фрукта.