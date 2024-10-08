Сезон хурмы: как выбрать лучший плод в магазине — советы от эксперта
Диетолог Кривова предупредила о риске фитобезоара в кишечнике из-за хурмы
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В середине октября традиционно начинается сезон хурмы. Сочные плоды будут радовать нас вплоть до наступления зимы. Врач-диетолог, гастроэнтеролог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Анна Кривова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно выбрать хурму в магазине.
Польза хурмы и противопоказания
Хурма богата питательными веществами, витаминами группы A, B, C и E, отметила диетолог. Во фрукте также содержатся минералы: калий, магний, марганец и медь.
«Самое главное то, что хурма содержит достаточно большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение», — подчеркнула врач.
По ее словам, здоровый человек может есть хурму каждый день. Однако не стоит делать акцент в питании только на этот фрукт, следует разнообразить свой рацион, чтобы в организм поступало больше витаминов и минералов. В случае аллергии или индивидуальной непереносимости вовсе не стоит смотреть в сторону рыжих плодов.
С осторожностью к потреблению хурмы следует относиться людям с сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительного тракта. Высокое содержание клетчатки может спровоцировать боли в животе у пациентов, имеющих проблемы с ЖКТ, подчеркнула специалист.
«Это не означает, что совсем нельзя есть фрукт. Можно, но с осторожностью. С сахарным диабетом нужно учитывать количество углеводов в день», — добавила Кривова.
Как выбрать хурму
При выборе хурмы диетолог рекомендует следовать нескольким правилам:
- Кожура плодов должна быть упругой и целостной — без повреждений;
- Фрукты должны иметь приятный аромат;
- Выбирайте спелую хурму, избегая вяжущих плодов.
«Если хурма вяжет, такие плоды не стоит есть, существует риск образования фитобезоара. Кожура от хурмы собирается, и волокна образуют такое вещество, как камень, которое закупоривает кишечный тракт и может вызвать желудочно-кишечную непроходимость», — заключила врач.
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