Сезон хурмы: как выбрать лучший плод в магазине — советы от эксперта

В середине октября традиционно начинается сезон хурмы. Сочные плоды будут радовать нас вплоть до наступления зимы. Врач-диетолог, гастроэнтеролог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Анна Кривова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно выбрать хурму в магазине.

Польза хурмы и противопоказания

Хурма богата питательными веществами, витаминами группы A, B, C и E, отметила диетолог. Во фрукте также содержатся минералы: калий, магний, марганец и медь.

«Самое главное то, что хурма содержит достаточно большое количество клетчатки, которая положительно влияет на пищеварение», — подчеркнула врач.

По ее словам, здоровый человек может есть хурму каждый день. Однако не стоит делать акцент в питании только на этот фрукт, следует разнообразить свой рацион, чтобы в организм поступало больше витаминов и минералов. В случае аллергии или индивидуальной непереносимости вовсе не стоит смотреть в сторону рыжих плодов.

С осторожностью к потреблению хурмы следует относиться людям с сахарным диабетом и заболеваниями пищеварительного тракта. Высокое содержание клетчатки может спровоцировать боли в животе у пациентов, имеющих проблемы с ЖКТ, подчеркнула специалист.

«Это не означает, что совсем нельзя есть фрукт. Можно, но с осторожностью. С сахарным диабетом нужно учитывать количество углеводов в день», — добавила Кривова.

Как выбрать хурму

При выборе хурмы диетолог рекомендует следовать нескольким правилам:

Кожура плодов должна быть упругой и целостной — без повреждений;

Фрукты должны иметь приятный аромат;

Выбирайте спелую хурму, избегая вяжущих плодов.

«Если хурма вяжет, такие плоды не стоит есть, существует риск образования фитобезоара. Кожура от хурмы собирается, и волокна образуют такое вещество, как камень, которое закупоривает кишечный тракт и может вызвать желудочно-кишечную непроходимость», — заключила врач.

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