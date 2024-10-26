Названы популярные продукты, ухудшающие состояние кожи лица

«Курение и алкоголь очень сильно влияют на состояние кожи. Также на состояние кожи влияют и продукты, которые мы употребляемой. Например, если человек употребляет много сахара, жирную пишу, фастфуд, все это может привести к тяжелой форме акне. Если такая проблема уже существует — лучше полностью исключить эти продукты, а также молочку», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».