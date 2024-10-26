Названы популярные продукты, ухудшающие состояние кожи лица
Косметолог Кузенкова назвала продукты, которые ухудшают состояние кожи лица
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От питания во многом зависит не только качество жизни и здоровья, но и качество кожи лица. Некоторые продукты, употребляемые на ежедневной основе, только отдаляют от красивой и здоровой кожи. Подробнее о перечне вредоносных для лица продуктов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала косметолог Мария Кузенкова.
Она отметила, что здоровая кожа лица не сопоставима с вредными привычками.
«Курение и алкоголь очень сильно влияют на состояние кожи. Также на состояние кожи влияют и продукты, которые мы употребляемой. Например, если человек употребляет много сахара, жирную пишу, фастфуд, все это может привести к тяжелой форме акне. Если такая проблема уже существует — лучше полностью исключить эти продукты, а также молочку», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также косметолог отметила, что на качестве кожи сказывается очень много различных факторов. К ним также относятся проблемы с ЖКТ и сбоем в гормональной системе.
«В любом случае, если у вас есть проблемы с кожей, необходимо пройти обследование у врача, сдать анализы и понять, какие именно факторы влияют на состояние кожу. Не забывайте, что не менее важен и домашний уход, качество сна, а в некоторых случаях необходимо исключить сауны и бани, чтобы не подвергать кожу высоким температурам», — заключила Кузенкова.
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