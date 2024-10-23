Защитить кожу зимой: эти средства ухода подойдут каждому

В зимний период наша кожа нуждается в защите от экстремального воздействия погодных условий и пересушивания из-за включения отопления в домах. Врач-дерматолог Анна Гудзь заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в зимнем уходе должно быть больше жиров и меньше влаги.

Специалист порекомендовала наносить крем для лица за 20 минут до выхода из дома. Средства должны быть более плотной текстуры: кремы или жирные кремы, а не крем-гели или сыворотки. Обладателям жирной или проблемной кожи не стоит наносить жирные средства на все лицо, можно использовать их зонально — на сухие места, избегая Т-зону. Лучшим решением будет обратиться к специалисту для подбора индивидуального ухода, подчеркнула Гудзь.

В зимний уход за кожей стоит включить средства с большим количеством жиров в составе: липидов, церамидов, масел, в том числе масла ши, авокадо и какао. Врач отметила, что естественные липиды кожи встраиваются в эпидермальный слой, хорошо защищают и питают ее. В состав зимнего ухода могут входить витамины, например, А и Е. По словам дерматолога, витамины являются мощными антиоксидантами, они быстро справляются с небольшими раздражениями и мелкими трещинками, которые могут возникнуть на фоне пересушивания кожи.

Фото: [ freepik.com ]

Зимой в уходе предпочтительны питание и защита. По словам специалиста, излишние увлажняющие средства в период холодов могут вызвать повреждения и раздражения, особенно если они наносятся непосредственно перед выходом. Также лучше избегать средств с кислотами.

«Основной принцип — убрать влагу и обеспечить защиту: жиры, воски, масла. В зимний период следует использовать средства, которые создают барьер и встраиваются в липидный слой», — заключила Гудзь.

Ранее стала известна неочевидная опасность молочных продуктов.