«Не нужно ставить ультиматумы»: фразы и действия родителей, которые могут навредить перед ЕГЭ

Каждый родитель переживает за будущее своего ребенка, а в период экзаменов и за результат их сдачи. Иногда родительская тревога может выражаться в давлении, критике и завышенных требованиях к ребенку, что в свою очередь вовсе не помогает, а лишь усугубляет ситуацию. О том, что не стоит говорить и делать родителям, чтобы не испортить ребенку будущее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Давление и контроль

Эксперт отметила, что навредить в первую очередь могут давление и завышенные ожидания.

«Не нужно ставить ультиматумы, что в случае, если ребенок не сдаст, он станет, например, дворником. Также не следует сравнивать его с другими, говоря: "вот он сдал на 100 баллов, а ты нет". Не будет полезным и преувеличивать значимость экзамена, уверяя ребенка, что он решит всю его жизнь», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наоборот, следует подчеркивать, что экзамен — это важный этап в жизни, но вовсе не приговор. Нужно напоминать ребенку, что его любят, что бы ни случилось и главное — это старание, а не только оценка.

«Не стоит постоянно контролировать и опекать. Например, спрашивая каждый час, повторил ли ребенок тему и сколько задач он решил. Забирать телефон, отключать интернет, лишать отдыха и сидеть над душой во время подготовки тоже не надо», — посоветовала эксперт.

Лучше всего — доверять ребенку и давать ему личное пространство, а также помогать по запросу, если необходимо разобрать сложную тему, добавила она.

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Критика и обесценивание переживаний

Негативные прогнозы и критика также могут навредить. Не стоит использовать фразы: «Ты даже пробник завалил, куда уж на экзамене», «Ты ничего не знаешь, как ты собираешься сдавать?», «Вот я в твои годы…» и так далее. Следует заменить их на более поддерживающие. Например: «Ошибки — это нормально, давай разберем, где сложно», «Ты уже многое освоил, просто повтори слабые места», посоветовала эксперт.

«Нельзя игнорировать эмоциональное состояние ребенка. Например, преуменьшать переживания, заставлять учиться без перерывов, игнорировать усталость или критиковать нервозность. Лучше дать понять, что волноваться — это нормально, а также предложить выполнить дыхательные техники, прогуляться или заняться спортом для снятия стресса», — добавила психолог.

Изменение режима и запрет на отдых

Не самым лучшим решением, по словам эксперта, является заставлять ребенка зубрить материал ночью перед экзаменом, лишать сна из-за повторения или менять рацион, нагружая организм сладким «для мозга».

«Лучшей поддержкой будет помочь организовать режим: сон от 7 до 9 часов, перерывы между подготовкой, легкая пища. А в день экзамена — спокойная обстановка вместо паники», — продолжила Абравитова.

Запрещать подростку развлекаться и отдыхать, пока он не сдаст все экзамены, тоже не стоит.

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«Зачастую детей лишают прогулок, телефона или встреч с друзьями, а также любимых занятий, обосновывая это «мотивацией» к подготовке. Однако намного полезнее будет разрешать короткие перерывы на хобби, так как это снижает стресс. И главное — это поддержка, а не давление. Для ребенка важно чувствовать, что родители на его стороне, даже если результат будет неидеальным», — пояснила психолог.

Страх не сдать парализует, а уверенность в поддержке помогает сосредоточиться. Кроме того, ребенок запомнит не полученные за экзамен баллы, а поведение родителей в этот период, заключила эксперт.

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