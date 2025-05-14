Как быстро и эффективно подготовиться к экзамену: советы психолога
Психолог Метальникова: визуализация и пересказ — лучшие способы подготовки к ЕГЭ
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Для учащихся старших классов характерно откладывать подготовку к экзаменам на самый последний момент, после чего экстренно пытаться усвоить огромный пласт информации за пару дней. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как быстро и эффективно запомнить необходимую для экзамена информацию и усвоить ее даже за один день.
Эксперт отметила, что наиболее эффективным способом запоминания является составление карточек с информацией.
«В данном случае работает интервальное повторение. Также существуют разные приложения, которые можно использовать таким же образом. Можно кратко собрать всю информацию и повторять карточки в разном порядке. Но, конечно, лучше начинать готовиться заранее и интервально, а не за одну ночь, потому что только так мозг может в моменте выдать нужную информацию», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Еще один простой и рабочий способ запомнить материал — обсудить его в небольшой группе единомышленников.
«Это то, что в английском языке называется «study group». Можно просто не быть интровертами и собраться с одноклассниками, проговорить с ними всю необходимую информацию, обсудить ее. Потому что всегда лучше запоминается, когда проговаривается», — добавила Метальникова.
Точно также работает и пересказывание выученного себе, друзьям, родственникам или даже неодушевленным предметам.
«Можно себе в зеркале пересказать или на видео. Можно посадить друзей, родителей, игрушку, в конце концов, и просто пересказать все то, что необходимо запомнить. И важно выбирать именно ту информацию, которая вас беспокоит. Не доверять учителям и школьной программе, а выбрать то, что вы хотите выучить, придумать для себя вопросы в теме, которая интересна, найти на них ответы и пересказывать», — посоветовала психолог.
Перед экзаменом эксперт советует хорошо выспаться, так как отличительная особенность памяти студента — это не знать, но вспомнить. Это помогает мозгу освоить полученные данные, структурировать их и выдать в подходящий момент.
«Перед экзаменом нужно представить себе в красках, что он был легким, что у вас хороший результат. Практики визуализации — это мощный инструмент, они очень хорошо настраивают тело и ум. И вместо того, чтобы представлять негативный результат, лучше представлять позитивный. Так вы закрепляете его, подпитываете и мозг начинает вспоминать то, чего он не знал», — заключила Метальникова.
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