Как быстро и эффективно подготовиться к экзамену: советы психолога

«Можно себе в зеркале пересказать или на видео. Можно посадить друзей, родителей, игрушку, в конце концов, и просто пересказать все то, что необходимо запомнить. И важно выбирать именно ту информацию, которая вас беспокоит. Не доверять учителям и школьной программе, а выбрать то, что вы хотите выучить, придумать для себя вопросы в теме, которая интересна, найти на них ответы и пересказывать», — посоветовала психолог.