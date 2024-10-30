Не растает до весны: синоптик раскрыл, когда в Москве и области сформируется снежный покров

Снег в ноябре в Москве и Подмосковье будет идти преимущественно по ночам, во второй половине месяца в регионе частично сформируется снежный покров, который не растает до весны. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он подчеркнул, что до середины первой декады месяца дневная температура будет составлять от 0 до -3 градусов.

«Во второй декаде температура может вырасти до +1…+6 градусов, а в начале третьей температура будет немного потеплее, но скорее символически. И кратковременно максимальная температура воздуха может достигать значений +4…+8 градусов», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Затем, продолжил он, температура перейдет через 0 к отрицательным значениям. И до конца ноября температура будет колебаться около нулевой отметки от -2 до +2 градусов.

«По ночам в течение первой декады минимальная температура в ноябре ожидается около нулевых значений и будет изменяться тоже от -2 до +2 градусов. То есть заморозки будут достаточно частым явлением для Московской области в начале ноября. Усиление ночных морозов до значения -4…-9 градусов ожидается в ночные часы уже во второй декаде ноября», — добавил Ильин.

Местами по области в этот период может похолодать до -9…-14 градусов. В конце ноября ночью потеплеет до околонулевых значений температуры.

«Что касается осадков, чаще всего в течение ноября они будут идти в ночное время. Это, как правило, снег и мокрый снег. При отрицательных температурах в основном будет идти снег. В третьей декаде и в дневные часы осадки будут часто упоминаться в прогнозах. Местами уже во второй половине ноября по области может сформироваться снежный покров. Толщина снега будет небольшой, но он не растает», — заключил синоптик.

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