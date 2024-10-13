Успеть до 1 ноября: что нужно посадить в огороде до наступления холодов

В октябре у российских дачников остается много дел в огороде. Например, можно успеть высадить клубнику до зимы. Как это сделать правильно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала главная дачница страны и телеведущая Октябрина Ганичкина.

Специалист отметила, что клубнику на участках уже давно никто не выращивает. Крупные ягоды, которые дачники привыкли так называть, на самом деле земляника. Сама же клубника представляет из себя высокие кусты с мелкими и ароматными ягодами, выращивать ее перестали из-за низкой урожайности, а название укоренилось в народе.

Выбираем рассаду правильно

Эксперт настоятельно порекомендовала приобретать рассаду в питомниках, а не брать у соседей, иначе можно занести различные заболевания в свой сад. Высаживать необходимо именно качественную рассаду, а не розетки, которые часто выбрасываются.

«Только здоровые кусты, хорошие — не 2-3 листочка. Выбираем исключительно качественную рассаду, только она может сохраниться зимой. И уже на следующий год вы получите урожай, если правильно все высадить», — заявила Ганичкина.

Фото: [ freepik.com ]

Как высадить кустики

Перед посадкой ягоды необходимо подготовить грядку — хорошо пролить почву и сделать лунки. По словам дачницы, не лишним будет добавить удобрения — чайную ложку нитрофоски и 2 ложки золы.

«Земляника очень любит древесную золу. Засыпаем удобрения, проливаем водой и высаживаем», — пояснила она.

В этом году посадить ягоду, по словам специалиста, можно до 1 ноября. Однако стоит обратить внимание на ключевой момент: высаживать ее следует только в хороших горшках. Сажать землянику с открытой корневой системой уже поздно, она вымерзнет зимой. Сверху кустики можно замульчировать слоем торфа в 5-6 см и накрыть нетканым материалом, порекомендовала Ганичкина.

«Еще можно купленные кусты обработать от вредителей — 40-60 граммов карбофоса развести в 10 литрах воды, опрыскать, накрыть и оставить до весны», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, когда нужно сажать тюльпаны по лунному календарю.