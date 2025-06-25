Не только по старости: кто в России может получать несколько пенсий одновременно

В российском законодательстве предусмотрена возможность получения сразу нескольких пенсий одновременно. Однако таких «счастливчиков» не очень много, и явление не массовое, а скорее исключение, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что исключение касается преимущественно граждан, имеющих льготный статус, перечень которых детально прописан в Законе о государственном пенсионном обеспечении.

«Так, например, военнослужащие могут претендовать на получение страховой пенсии по старости, заработанной в течение трудовой деятельности, параллельно с пенсией за выслугу лет, которая начисляется за длительный период службы в армии. Однако это еще не все. Если военнослужащий получил инвалидность в результате боевых действий или военной травмы, он имеет право на дополнительную пенсию по инвалидности», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, продолжила она, суммарно один человек может получать три различные пенсии, каждая из которых основана на различных принципах начисления.

«Аналогичная ситуация складывается и по другим категориям граждан, которые находятся на особом контроле у государства. В частности, право на получение двух и более пенсий имеют участники Великой Отечественной войны, которые помимо страховой пенсии по старости могут иметь льготные пенсии, учрежденные в знак признания их заслуг перед Родиной», — добавила Проданова.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

К данной категории граждан также относятся лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», которые, кроме стандартных пенсионных выплат, могут претендовать на дополнительные льготы и пенсии, учитывающие тяжелейшие условия их жизни в блокадном городе.

«Важно отметить и другие группы населения, имеющие право на получение сразу нескольких пенсий. Это родители военнослужащих, пострадавших или погибших при исполнении воинского долга, будь то призывники или контрактники. Например, если военнослужащий погиб во время службы или получил смертельную травму после увольнения в запас, его родители могут получать государственную пенсию по случаю потери кормильца», — отметила эксперт.

При этом, по словам экономиста, они также могут получать и свои собственные пенсии по старости или по инвалидности, если таковые имеют место быть.

«Аналогичное право распространяется и на вдов военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга или в результате военной травмы, полученной как во время службы, так и после увольнения в запас. Они также, помимо пенсии по потере кормильца, могут получать страховую пенсию по старости или по инвалидности», — подчеркнула Проданова.

К тому же право на двойное пенсионное обеспечение распространяется на нетрудоспособных членов семей, пострадавших от радиационного облучения в результате Чернобыльской катастрофы.

«Они могут получать государственную пенсию, а также пенсию по старости или инвалидности, если она подтверждена. Наконец, члены семей погибших или умерших космонавтов также попадают под действие данного законодательства, имея право на получение пенсии по случаю утраты кормильца, а также своих собственных пенсионных выплат», — заключила эксперт.

Ранее экономист рассказала, что подорожает в России с 1 июля 2025 года.