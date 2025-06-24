Ощутимый рост тарифов ЖКУ: стало известно, что подорожает в России с 1 июля 2025 года

С 1 июля россиян ждет новая волна повышения цен. В первую очередь это коснется тарифов ЖКУ, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Это самое серьезное подорожание, подчеркнула эксперт, так как рост на тарифы будет значительным.

«Если говорить о средних показателях по стране, суммы в платежных квитанциях вырастут на 11,9%. Под подорожание попадают газ, электроэнергия, вода и отопление. Среднее повышение цен на газ составит порядка 10,3%, а на электроэнергию — 12,6%», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для каждого региона, продолжила она, цены на коммунальные услуги всегда разнились, но, если говорить о Москве, средний рост цен на тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года ожидается на уровне 15%.

«Большего всего не повезет пермякам и жителям Архангельской области. Размер повышения тарифов ЖКХ для данных регионов превысит 20%. Рост стоимости коммунальных платежей, хоть он, безусловно, и экономически оправдан, ударит не только по карману наших соотечественников непосредственно при оплате собственных платежных квитанций», — добавила Проданова.

Эксперт отметила, что тарифы на воду, электроэнергию, тепло и остальные услуги, формируют себестоимость готовой продукции (работы, услуги).

«Практически все организации в большей или меньшей степени задействуют данные ресурсы. Особенно если речь идет о производственных предприятиях. Соответственно, можно предположить, что рост расходов на коммунальные услуги обязательно скажется на общем повышении цен. Любое увеличение издержек — это дополнительные расходы, которые, как правило, перекладываются на конечного потребителя в виде повышения цен на конечный продукт», — заключила экономист.

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