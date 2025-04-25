Экономисты спрогнозировали значительный рост курса доллара в ближайшее время

В мае-июне курс доллара может вырасти до 90-93 рублей, на данный момент он составляет 82,6 рубля за доллар. Рост курса доллара в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» спрогнозировала экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Экономист оценила вероятность роста курса доллара в 80-90%. Согласно оценкам экспертов, доллар достиг своего дна в снижении, а рубль пика в укреплении, отметила Литвиненко. Во-первых, это связано с завершением налогового периода — экспортным компаниям необходимо подавать валютную выручку. Больше повышенного спроса на рубль не будет, наоборот, будет расти спрос на доллар, объяснила специалист. Во-вторых, майские праздники всегда провоцируют спрос на иностранную валюту со стороны граждан, планирующих поездки за границу.

«Выгодный курс для закупки импортных товаров провоцирует спрос на валюту для совершения импортных операции, а вот на майских праздниках обычно экспортные операции приостанавливаются, либо снижается их объем, что говорит о снижении поступлений валютной выручки», — добавила Литвиненко.

Ситуация неопределенности сохраняется на рынке, это подтверждает и сохранение ключевой ставки на уровне 21%. Главный критерий для роста курса иностранной валюты заключается в том, что для бюджета установившийся курс рубля невыгоден, потому что бюджет заложен по цене 96 рублей за доллар, отметила экономист.

«Ситуация неопределенности с тарифными войнами США и Китая, как и ситуация неопределенности с урегулированием украинского конфликта, с одной стороны, дает оживление со стороны инвесторов в отношении российских активов, но в то же время конкретики мы пока что на руки не получили. Следует ожидать возвращения к 90-92 рублям за доллар в мае-июне, может быть, даже к 93-м. К сентябрю мы точно дойдет до 96-97 рублей за доллар, нужно будет перекрывать дефицит бюджета», — заключила эксперт.

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