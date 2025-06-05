Нейросеть нанимает москвичей на работу: 36% горожан проходили собеседование с участием ИИ

Как выяснилось, за последний год собеседование проходили 35% трудоустроенных москвичей, еще 17% — в период от одного до трех лет назад. Из числа тех, кто проходил собеседование, 36% сталкивались с участием в нем ИИ. Чаще всего о таком опыте сообщали молодые соискатели в возрасте 18–24 лет (36%). Кроме того, 7% респондентов затруднились определить, беседовали ли они с человеком или с нейросетью.

При этом москвичи по-разному смотрят на увеличение роли ИИ при найме сотрудников. Треть (33%) опрошенных уверены, что живой диалог с рекрутером в отличие от общения с чат-ботом дает возможность кандидатам лучше акцентировать внимание на своих сильных сторонах.

Фото: [ freepik.com ]

При этом 46% респондентов назвали комфортным собеседование с сервисами ИИ. Чаще всего такое мнение высказывали люди в возрасте 35-44 и 45-54 лет. При этом 37% опрошенных посчитали такой формат собеседования более структурированным, но менее гибким. 32% указывали на объективность и быстроту действий во время собеседовании с ИИ.

Многие москвичи положительно относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе найма. Так, 31% респондентов ценят возможность взаимодействовать с ИИ в любое удобное время, без необходимости подстраиваться под график рекрутера. Особенно это важно для молодежи: среди соискателей 18–24 лет такую гибкость отметили 42%.

Кроме того, 28% опрошенных считают, что автоматизация ускоряет процесс отбора и экономит время как кандидатам, так и специалистам по найму. Еще 22% привлекает прозрачность критериев, которую обеспечивает ИИ, а 19% полностью доверяют технологиям и уверены в их способности объективно оценивать профессиональные навыки и опыт.

Фото: [ freepik.com ]

Тем не менее значительная часть москвичей считает важным сохранить баланс между технологиями и участием специалистов. Так, 29% уверены, что оптимальный процесс подбора кадров должен включать как ИИ, так и людей. Почти половина (41%) полагает, что человеческий фактор играет ключевую роль при выборе подходящего кандидата, и окончательные решения должны оставаться за профессионалами. А 39% респондентов видят роль ИИ ограниченной: он может выступать помощником только на техническом, первичном этапе отбора.

«Искусственный интеллект не заменяет рекрутера, а усиливает его: автоматизирует до 70% рутинных задач — от сортировки резюме до планирования интервью — и помогает сократить время закрытия вакансий в среднем на 30%», — отметил директор HR-Tech в Авито Дмитрий Королев.

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