В два раза больше вакансий: топ самых востребованных профессий с высокой зарплатой в Подмосковье

Зарплата в сфере сельского хозяйства в Московской области достигла 69,7 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 159% за год. Рост спроса связан с сезонностью и развитием сельского хозяйства в регионе, выяснили аналитики сервиса «Авито Работа». Данные исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второе место в рейтинге заняли плиточники: их востребованность выросла на 145% за год. Весной 2025 года средняя зарплата для плиточников составила 167,7 тыс. рублей в месяц.

Третье место по популярности заняли вакансии отделочников: их количество выросло на 136% по сравнению с прошлым годом, а средняя предлагаемая зарплата составляла 143,5 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Четвертыми в списке оказались фасадчики: число вакансий по этому направлению выросла на 103%, их месячная зарплата достигла 147,2 тыс. рублей.

В Московской области предпочтения соискателей в рабочих и массовых профессиях значительно изменились. Наибольший интерес кандидаты проявляют к должности операторов пунктов выдачи заказов: количество запросов работодателей по этой вакансии выросло на 148%. Кандидатов привлекает стабильность работы, четкие требования к квалификации и гибкий график, позволяющий работать посменно и рядом с домом.

Также растет популярность профессии прессовщика: за год количество запросов работодателей по этой позиции увеличилось на 103%. Прессовщики занимаются обработкой материалов (металла, пластика и других) с помощью прессовочного оборудования. Они штампуют, формуют детали и изготавливают изделия под давлением. Их труд востребован в машиностроении, металлообработке и других отраслях.

«Высокий спрос на фасадчиков, плиточников и отделочников отражает активность строительного сектора, который подпитывается масштабными инфраструктурными проектами. При этом рынок труда демонстрирует два параллельных тренда: с одной стороны, массовые профессии с быстрым входом остаются точкой старта для многих соискателей, с другой — узкоспециализированные направления предлагают более высокий доход за сложные навыки. Такая диверсификация создает сбалансированную экосистему рабочих профессий, где каждый может найти подходящие возможности в зависимости от навыков и амбиций», — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков.

Ранее стал известен топ-5 рабочих профессий с самой высокой зарплатой в Подмосковье.