Нельзя купаться и играть свадьбу: народные приметы и запреты в Тимофеев день 23 июня

Тимофеев день или праздник Знамения Тимофея отмечается, согласно народному календарю, 23 июня. Православные христиане в этот день почитают память священномученика Тимофея Прусского. О приметах, запретах и традициях праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Священномученик Тимофей жил в IV веке и был епископом в городе Прусса, который ныне называется Бурса и находится на территории современной Турции. Епископ был активным проповедником христианства и обратил многих язычников к вере, за что был награжден Господом даром исцеления и чудотворения.

В народной традиции 23 июня считали магической датой, обращая особое внимание на происходящее вокруг. Праздник не просто так получил название Знамения Тимофея. Люди верили, что именно в Тимофеев день случаются знамения, большая часть из которых предвещает беду.

Не стоит перетруждать себя в этот день, лучше провести его в кругу семьи и отдохнуть. Также под запретом ссоры и громкие разговоры, уборка в доме и посещение кладбищ — все это может привлечь беду. Нельзя купаться и даже заходить в воду, чтобы нечисть не утащила на дно. Если смотреть в чужие окна 23 июня или влезать в чужие дела, можно переманить на себя беды других. Также нельзя открывать окна нараспашку, чтобы нечистая сила не забралась в дом. Кроме того, наши предки старались не праздновать свадьбы в Тимофеев день, отдавая себя помощи окружающим и благим поступкам, чтобы привлечь больше удачи в жизнь.

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Приметы

Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока, скоро придет ненастье;

Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно — погода будет хорошей;

Засуха 23 июня — не стоит ждать добра в этот день;

Листья папоротника раскрываются вверх — через 15-20 часов будет дождь;

Вороны хохлятся, предвещая плохую погоду;

Нечаянно в своем доме увидеть свет — к счастью.

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