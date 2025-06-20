Подойдет для позднего посева: что посадить в огороде в июле

В июле огородники могут высаживать петрушку и дайкон. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила садовод Надежда Воронова.

«Петрушку можно сеять, чтобы она к осени была бодрая. Также можно сеять редис, который не реагирует на длину дня», — поделилась эксперт.

Помимо этого, специалист рекомендует высаживать горчицу, однако необходимо быть внимательным к посеву зелени и овощей из-за нестабильной погоды.

«В июне зелень страшно выращивать из-за сквозняков. При этом можно выращивать дайкон уже во второй половине июля», — отметила садовод.

Кроме того, огородникам можно высаживать морковную и свекольную зелень на траве. При этом укроп не рекомендуется для посева в июле, заключила Воронова.

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