Нельзя оставлять кошелек пустым: народные приметы и поверья в Симонов день 23 мая

Православная церковь 23 мая вспоминает апостола Симона Зилота. В народе дату называют Симонов день или Симон Посев. О чем предупреждают приметы и поверья 23 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Апостол Симон Зилот, также известный как Симон Кананит, был одним из апостолов, призванных Иисусом. Прозвище «Зилот» указывает на его возможное происхождение из числа зелотов — радикальной иудейской группы, боровшейся против римского владычества. Однако, приняв учение Христа, Симон оставил политическую борьбу и посвятил себя распространению Евангелия. Предание гласит, что Симон проповедовал в Египте, Северной Африке и, возможно, в Британии. Считается, что Симон принял мученическую смерть, хотя конкретные обстоятельства его кончины неизвестны.

В этот день верующие возносят молитвы к святому, прося о помощи в укреплении веры и преодолении жизненных трудностей. В народной культуре этот день также считается благоприятным для сватовства и заключения браков. Приметы не советуют оставлять дом в грязи, работать с землей и оставлять кошелек пустым.

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Приметы

Березовые сережки лопаются — пришла пора сеять хлеб;

Птицы поют до рассвета — к дождю;

Ветер во время дождя — будет хорошая погода;

Если пойдет дождь 23 мая, то лето будет дождливым;

Крот больше обычного разбрасывает землю вокруг норы — будет дождь;

Птичьи песни слышны до рассвета — будет дождь;

Утром пчелы весело и быстро летают — день будет солнечным;

Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день;

В старину не принято было работать 23 мая, так как считалось, что Земля в этот день именинница и ее нельзя тревожить;

В огороде не пересаживали растения, боясь, что они не приживутся;

Плохая примета, если в доме грязно, поэтому к Симонову дню хозяйки обязательно прибирались;

Нельзя оставлять пустым кошелек 23 мая, чтобы всегда быть при деньгах;

Коровам обязательно мыли вымя настоем трав в этот день.

Именины в этот день отмечают: Василий, Кирилл, Леврентий, Симон, Таисия.

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