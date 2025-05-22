Нельзя оставлять кошелек пустым: народные приметы и поверья в Симонов день 23 мая
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Православная церковь 23 мая вспоминает апостола Симона Зилота. В народе дату называют Симонов день или Симон Посев. О чем предупреждают приметы и поверья 23 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Апостол Симон Зилот, также известный как Симон Кананит, был одним из апостолов, призванных Иисусом. Прозвище «Зилот» указывает на его возможное происхождение из числа зелотов — радикальной иудейской группы, боровшейся против римского владычества. Однако, приняв учение Христа, Симон оставил политическую борьбу и посвятил себя распространению Евангелия. Предание гласит, что Симон проповедовал в Египте, Северной Африке и, возможно, в Британии. Считается, что Симон принял мученическую смерть, хотя конкретные обстоятельства его кончины неизвестны.
В этот день верующие возносят молитвы к святому, прося о помощи в укреплении веры и преодолении жизненных трудностей. В народной культуре этот день также считается благоприятным для сватовства и заключения браков. Приметы не советуют оставлять дом в грязи, работать с землей и оставлять кошелек пустым.
Фото: [istockphoto.com]
Приметы
- Березовые сережки лопаются — пришла пора сеять хлеб;
- Птицы поют до рассвета — к дождю;
- Ветер во время дождя — будет хорошая погода;
- Если пойдет дождь 23 мая, то лето будет дождливым;
- Крот больше обычного разбрасывает землю вокруг норы — будет дождь;
- Птичьи песни слышны до рассвета — будет дождь;
- Утром пчелы весело и быстро летают — день будет солнечным;
- Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день;
- В старину не принято было работать 23 мая, так как считалось, что Земля в этот день именинница и ее нельзя тревожить;
- В огороде не пересаживали растения, боясь, что они не приживутся;
- Плохая примета, если в доме грязно, поэтому к Симонову дню хозяйки обязательно прибирались;
- Нельзя оставлять пустым кошелек 23 мая, чтобы всегда быть при деньгах;
- Коровам обязательно мыли вымя настоем трав в этот день.
Именины в этот день отмечают: Василий, Кирилл, Леврентий, Симон, Таисия.
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