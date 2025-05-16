«Погода прыгает все время»: какие цветы можно посадить на даче в мае

Дачники могут высаживать теплолюбивые цветы уже в мае, в частности васильки и настурцию. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила садовод Надежда Воронова.

«Вообще можно посеять теплолюбивое растение, но не рассадами. Сегодня я бы остерегалась сажать рододендрон с раскрытыми листьями из-за того, что погода прыгает все время», — пояснила садовод.

При этом уже сейчас можно посадить васильки, продолжила она.

«Все, что морозостойкое и выдерживает заморозки, можно практически высаживать. Также можно сеять настурцию из-за теплолюбивости. А вот бегонию и бальзамин не нужно высаживать, они даже нуля градусов не выдерживают», — выразила мнение специалист.

Как подчеркнула Воронова, с настурцией ничего не произойдет, поскольку она пригодна к нынешним температурам.

«Пока цветы взойдут, уже не должно с ними ничего произойти», — подчеркнула эксперт.

При этом растения необходимо готовить заранее, не сразу высаживать на клумбу, а переждать несколько дней, оставляя цветы на улице в тени, заключила Воронова.

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