Неприятный запах изо рта — повод пойти к врачу: названы причины «аромата» во время разговора

Неприятный запах изо рта или галитоз возникает из-за образования летучих соединений — сероводорода и аммиака, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов. Специалист перечислил причины появления «аромата» в полости рта.

К запаху изо рта может привести несколько причин, в их числе заболевания полости рта: кариес, воспалительные процессы в деснах, нарушения слюноотделения. Кроме того, негативно на ситуации сказывается курение, употребление алкоголя и недостаточный уход за зубными протезами и брекетами.

Причины неприятного запаха могут находиться не только в полости рта, но и являться следствиями заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Врач подчеркнул, что при каждом заболевании запах изо рта может иметь свои особенности.

«При неприятном запахе изо рта обращаются к стоматологам, лор-врачам, терапевтам или педиатрам и, как ни странно, даже к психологам, потому что постоянный запах изо рта вызывает психологические проблемы у человека, и психолог совместно с врачом помогает пациенту в лечении», — заключил Осипов.

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