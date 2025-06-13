Невеста от кутюр: на «Авито» в Москве продают свадебное платье Elie Saab за 1,4 млн рублей

Свадебное платье бренда Elie Saab от ливанского дизайнера Эли Сааба выставили на продажу в Москве за 1,4 млн рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Бренд Elie Saab был основан в 1982 году. Сегодня головной офис компании находится в Бейруте (Ливан), а основные мастерские также расположены во французских Париже и Милане. Москвичкам выпала возможность надеть на свадьбу кутюрное платье от популярного дизайнера. Продавец утверждает, что наряд — эксклюзивный.

«Платье было зaкaзанo и cшито в бутикe в Пapижe для чудeсного меpoпpиятия — свaдьбы. Надела eгo на два чаcа толькo для фoто. Платье в идeaльно новом сoстоянии», — сказано в объявлении.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Платье шили на рост 172 см с каблуком, талия — 64 см, обхват груди — 87 см, бедер — 97 см. Продают шикарный свадебный наряд за 15 тыс. евро (около 1,4 млн рублей). Девушка считает установленную цену «подарком», отмечая, что стоимость платьев в бутике Elie Saab составляет 30-150 тыс. евро.

«Еще их нужно со всеми налогами и растаможкой (30% свыше 10 тыс. евро) ввезти в Россию в огромной коробке», — заявила продавец.

Объявление было опубликовано на «Авито» еще 16 мая. Покупатель дорогостоящего платья от кутюр на данный момент не нашелся.

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