Курс доллара упал до 78,6 рубля: стоит ли покупать валюту сейчас или лучше подождать

В середине июля доллар может упасть до 74 рублей. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Эксперт посоветовала покупать валюту уже сейчас.

В среду, 11 июня, доллар начал падение до 78,6 рубля. Как заверила экономист Литвиненко, это в первую очередь стоит связывать с переговорным процессом по украинскому конфликту и продолжающимся на его фоне потеплением российско-американских отношений. Кроме того, влияние на курс оказывает работа по восстановлению и укреплению торгово-экономических связей в рамках нового русла тройки России, Китая и США, от которых будет зависеть развитие будущих мировых торгово-экономических потоков, отметила эксперт.

«Я думаю, что еще три этапа укрепления рубля мы будем наблюдать. Но и между этими этапами стоит допускать рост доллара до конца сентября», — заявила она.

При этом в середине июля доллар может упасть до 74 рублей, считает экономист.

«Доллар может упасть до 76 рублей, в течение дня мы можем наблюдать падение до 75,8 или 75,9 рубля. Я думаю, что мы можем выйти на показатель в 74 рубля за доллар в середине или во второй половине июля. Это произойдет в том случае, если будет заложен трек прямого переговорного процесса России и Украины при способствовании со стороны администрации президента США Дональда Трампа», — подчеркнула Литвиненко.

Эксперт посоветовала россиянам покупать доллары уже сейчас. Особенно это касается путешественников, которые отправляются в отпуск в июне-июле, но еще не успели оплатить полную стоимость тура или обменять валюту.

«Если же отпуск планируется в сентябре, октябре или в ноябре, то можно еще подождать до конца июля, еще и в середине августа мы увидим дальнейшие укрепления рубля», — заключила экономист.

Ранее стало известно, когда ожидать следующего снижения ключевой ставки.