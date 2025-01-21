Ни одна не подошла: почему JONY до сих пор не нашел жену

Один из главных холостяков страны певец JONY (настоящее имя Джахид Афраил оглы Гусейнли) поделился со СМИ своими представлениями об идеальной супруге. По его словам, большинство современных девушек не считают обязательным становиться хранительницами домашнего очага и не умеют готовить. Артист подчеркнул важность кулинарных талантов, потому что не хотел бы, чтобы его дети постоянно ели еду из доставки.

Свободный статус JONY может быть поводом задуматься, не слишком ли высокие у певца требования к будущей спутнице. Почему на самом деле любимчик девушек все еще одинок — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

«На самом деле, ему всего лишь 28 лет, и он молодой мужчина, у которого к этому моменту жизни сформировалось понимание, какую женщину он хотел бы видеть рядом с собой. Поэтому я считаю, что он как раз идет по совершенно правильному пути. Он вовсе не бедняжка и не одинок», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На данном этапе, продолжила психолог, JONY точно знает, что ему интересно и что не нужно.

«Обратите внимание, что он верит в любовь с первого взгляда, поэтому делает ставку на то, что любовь нечаянно нагрянет, а накрыть она может когда угодно. Поэтому может быть полное несовпадение с теми пунктами, которые он себе наметил, и считает, что девушка должна быть вот такой», — добавила Абравитова.

С другой стороны, по словам эксперта, когда человек формирует какие-то ориентиры, его эмоциональная сфера также играет значимую роль.

«Она играет роль в решении того, кто должен прийти к тебе, потому что это не только интеллектуальный и рациональный выбор, но присутствует и некий эмоциональный замес, который формирует наш опыт. Поэтому есть вероятность, что в его жизни появится именно такая девушка, которая будет совпадать с пунктами, которые он наметил», — подчеркнула эксперт.

Но влюбиться и жениться — разные вещи, продолжила психолог. Поэтому артист, скорее всего, поведет под венец именно такую девушку, какую задумал, а влюбиться может и в другую, потому что эмоция любви не зависит от интеллекта.

«Но другое дело, когда ты уже строишь свой семейный очаг, как он говорит, и хочешь заводить в нем детей. Тогда, будучи человеком очень неглупым, он все-таки будет тоже взвешивать, соответствует ли девушка критериям матери его будущих детей», — заключила психолог.

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