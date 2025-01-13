Нарцисс — не партнер: выяснилась причина неудачных отношений Клавы Коки

Известная российская певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) призналась , что ее сердце свободно и она готова к новым отношениям, но больше не будет терпеть в своей жизни самовлюбленных мужчин. Нарциссы, по словам девушки, тоже остались в прошлом. В октябре певица официально заявила, что рассталась с Александром Повериным — участником шоу, в котором Клава искала свою любовь.

Почему девушке так не везет в любви, и отчего ее так тянет к нарциссам и несемейным мужчинам, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, каждый артист по своей природе является нарциссом. Без этого настоящий артист вовсе не состоится.

«У творческих людей, особенно у успешных, акцент на себе в первую очередь. В случае с Клавой Кокой я бы сказала, что она ищет, может быть, даже свое зеркальное отражение в этих мужчинах-нарциссах. Но, когда она их находит, в определенный момент начинается конкуренции с таким человеком», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В конце концов, продолжила она, отношения разваливаются, потому что певице из них необходимо выходить победителем.

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«Но надо учитывать, что и ее партнер тоже нарцисс, он тоже является носителем вот такой конструкции. Поэтому, такие отношения, конечно, всегда будут обречены. Если она не поймет эту внутреннюю структуру, она так и будет перебирать этих нарциссов, потому что подобное тянется к подобному и получается определенный магнитизм, который заложен в бессознательных структурах», — добавила Абравитова.

Психолог подчеркнула, что необходимо вытащить это на сознательный уровень и отпустить как ступень ракеты, чтобы оно сгорело. Только после этого начать ориентироваться на других людей.

«Конечно, если есть задача строить, например, не просто яркие и романтические отношения, а стабильные, устойчивые и, возможно, даже переходящие в брак. Конечно, с мужчиной нарциссом крайне сложно построить семейные, крепкие партнерские отношения. В этом случае необходимо самому перестать быть нарциссом, потому что два нарцисса вместе не уживутся, они могут только конкурировать и завидовать друг другу, не более того», — заключила психолог.

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